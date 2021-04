Pastorino: "Per Leonardo necessario tavolo cittadino"

La Spezia - "Pieno supporto ai lavoratori di Leonardo che in questi giorni stanno protestando a Genova per mantenere l'Automazione all'interno del loro gruppo", dichiara il deputato ligure di LeU Luca Pastorino in merito alle azioni dei lavoratori di Leonardo che operano sul territorio ligure.



"Da settimane ho iniziato l'interlocuzione parlamentare con l'azienda e credo fermamente che sia necessario il coinvolgimento di tutte le forze politiche per mettere in sicurezza la presenza di Leonardo sul nostro territorio. Chiedo, come già ribadito da lavoratori e sindacati, che venga aperto un tavolo di confronto cittadino", conclude Pastorino.