Pastorino (Linea condivisa): "Annullato concorso Oss, ma Toti e Alisa tacciono"

La Spezia - Con una sentenza pubblicata due giorni fa, 29 giugno 2021, il Tribunale amministrativo per la Liguria ha disposto l'annullamento della prova pratica del concorso pubblico per 274 oss bandito da Alisa. “È stata appresa questa notizia, nelle scorse ore, – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – e al momento nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta da parte di Alisa, né tantomeno da parte di Regione Liguria o da parte dell’assessore alla Sanità (il presidente Toti, ndr). Pertanto le lavoratrici ed i lavoratori non hanno alcuna informazione su alcunché, a loro evidentemente si chiede solo di ‘lavorare e tacere’, con totale mancanza di rispetto verso le loro fatiche, la loro professionalità e la loro cura nei confronti de i nostri malati, per di più in epoca di pandemia covid. E’ urgente e doveroso che Alisa e Regione Liguria prendano decisioni e informino lavoratrici e lavoratori, oltre che le loro rappresentanze sindacali e la cittadinanza. E’ urgente e doveroso chiedersi perché una quantità rilevante dei bandi formulati vengano continuamente impugnati, vanificando così gli sviluppi occupazionali che gli stessi determinerebbero”.







“A fronte di questo nuovo stop, la prima cosa che dovrebbe fare ALISA è la proroga di tutti i contratti in essere a tre anni, per arginare questa drammatica emergenza”. Conclude il Consigliere.