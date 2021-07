Parodi: “Fratelli d’Italia compatta sulla ri-candidatura del sindaco Peracchini”

La Spezia - “Nessun mal di pancia o tentennamento nel sostenere il secondo mandato del sindaco Peracchini la nostra posizione è chiara e lo è stata da subito; non avevamo bisogno di classifiche o sondaggi; a noi basta stare in mezzo alla gente per capire quanto di buono sindaco e amministrazione hanno fatto in questi anni e quali traguardi ancora ci aspettano nel prossimo mandato”. Lo afferma Davide Parodi coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni.



“Alcune idiozie del portavoce di Forza Italia in questi giorni mi fanno sorridere; se ha contezza di conflittualità o mal di pancia al nostro interno lo invito a fare riferimenti precisi, situazioni, nomi e cognomi, altrimenti sono le consuete sciocche insinuazioni che dal suo insediamento non ha mai smesso di profferire - prosegue Parodi - ma queste boutade non riusciranno a minare una coalizione che ha già vinto nella nostra città e che è pronta a misurarsi compatta così come a Roma, e a Milano anche alla Spezia.”