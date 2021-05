Paita ringrazia i vice comandanti Pollina e Mozzachiodi

La Spezia - "I vice comandanti della caserma della Polizia Municipale Enrico Pollina e Sandro Mozzachiodi, dopo 42 anni di carriera nel corpo della Polizia locale, vanno in pensione. Ricordo bene l'abnegazione e lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il loro operato, la conoscenza profonda della nostra città e il senso di appartenenza a un corpo così importante per la sicurezza e la salvaguardia dei nostri concittadini. A loro vanno i miei migliori auguri per questo importante traguardo e il ringraziamento per tutto ciò che hanno fatto per la città durante tutti questi anni". Lo afferma l'onorevole Raffaella Paita, già assessore comunale alla Spezia.