Paita (Iv): "Pontremolese porta vantaggi anche ai porti toscani

La Spezia - Dopo le considerazioni espresse dal presidente dell'Adsp della Spezia e Marina di Carrara Mario Sommariva (leggile qui), giudizio negativo sulle parole dell'ex presidente dell'Adsp di Livorno e Piombino Corsini sono espresse anche dalla deputata di Italia Viva, la spezzina Raffaella Paita. "Trovo non molto convincenti le argomentazioni di Corsini contro il raddoppio della ferrovia Pontremolese: sono deboli sia sul piano tecnico e rischiano di peccare di miopia rispetto al destino economico delle zone interessate. Si tratta di un'opera capace di apportare vantaggi non solo al porto di Spezia ma anche quelli toscani, trasferendo merci via treno nella pianura padana. Tutto questo senza considerare che tale raddoppio ferroviario garantirebbe collegamenti in tempi rapidi anche fra passeggeri. In altre parole, la sua realizzazione significherebbe favorire il turismo sia in Liguria che in Toscana: la rinuncia al raddoppio ferroviario sarebbe un vero e proprio paradosso logistico e ambientale perchè con lo spostamento del trasporto delle merci dalla strada alla rotaia ne guadagneremmo sia in termini di efficienza che di sostenibilità". Paita ribadisce che non realizzare il raddoppio "equivale a un irrazionale passo indietro rispetto al rilancio economico del Paese e della sua modernizzazione".