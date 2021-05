Pagliari, Pd: "Si eviti che assetto viario vada a gravare su attività limitrofe"

La Spezia - "È inaccettabile che un ponte con alle spalle 11 anni di servizio ceda e paralizzi il traffico e le attività presenti in zona. La magistratura farà il suo corso e accerterà eventuali mancanze nella progettazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura". Così in una nota il coordinamento provinciale del Pd, che prosegue: "Chiediamo al Sindaco Peracchini di adoperarsi nell’esercizio delle sue funzioni affinché la proprietà provveda a rimuovere velocemente il manufatto che da stamani blocca il transito veicolare e purtroppo anche il lavoro di tutte quelle attività del mondo della nautica che insistono sulla darsena. Chiediamo anche che si apra subito un tavolo con tutti i portatori di interesse per evitare che l’attuale assetto viario vada a gravare sulle altre attività limitrofe e sulla popolazione residente nei quartieri interessati. All’alba della stagione più intensa per queste imprese, tempi di intervento non immediati potrebbero risultare fatali, non ce lo possiamo permettere. Leggiamo invece chi si affretta a emettere giudizi di responsabilità che sono un inutile spreco di energie che vengono tolte alla ricerca di soluzioni alternative, necessarie alla immediata ripartenza delle attività economiche e alla tutela di quei residenti che al momento sono stati evacuati. Certamente questa amministrazione e questa maggioranza non potranno essere chiamati a rispondere di ciò che nessuno ricorda sia stato realizzato per la città in questi quasi 5 anni".