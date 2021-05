Pagliari, Manucci (FdI): "Autorità portuale intervenga prontamente per il ripristino del ponte"

La Spezia - “A seguito della notizia riguardante la caduta del ponte “Pagliari”, mi sono messo in contatto diretto con il sindaco per tener monitorata la situazione. Sono certo che l’autorità di sistema portuale andrà ad intraprendere tutte quelle azioni per verificare le responsabilità del caso in merito a controlli, manutenzione ed eventuale errore umano. Auspico vivamente che l’Autority si attivi tempestivamente per il ripristino della struttura mobile, non tralasciando eventuali necessità di rinforzi per evitare che tali situazioni possano ripetersi. A pochi giorni, da una più ampia ripartenza, l’immagine di Spezia deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile. Esprimo, un sentito ringraziamento alle squadre di pronto intervento che si sono prestate per la messa in sicurezza e la mia vicinanza ai cittadini che purtroppo subiranno disagi. Sarà mia premura tener sotto controllo la situazione". Così in una nota il consigliere regionale di FdI Sauro Manucci in merito a quanto accaduto questa mattina alla Spezia.