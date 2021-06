Oss, Raffaelli: "Assurdo come i Toti e Peracchini hanno trattato i lavoratori"

La Spezia - “È inaudito come in Regione Toti, ed in Comune alla Spezia il Sindaco Peracchini - che non ha minimamente lottato per tutelarne il lavoro - abbiano trattato i 158 OSS di Coopservice". Lo afferma il consigliere comunale Pd Marco Raffaelli, che aggiunge: "La sentenza pubblicata dimostra: o l’incapacità dei due di condurre la vicenda da un punto di vista tecnico. Perché con gli uffici legali ci si poteva benissimo aspettare un pronunciamento del genere, e quindi si poteva attendere la strada del concorso. Diversamente dimostra il menefreghismo della coppia nei confronti dei lavoratori. Perché alcuni mesi fa hanno si cercato di mettere sulla carta la soluzione dell’azienda in house, ma nella realtà non ci hanno creduto minimamente, andando sparati alla prima occasione verso il concorso, e prendendo così in giro le persone. Quindi delle due, l’una. O sono incapaci, o sono scorretti. In ogni caso pessimi amministratori da mandare a casa".