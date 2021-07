Ospedale e personale sanitario, gazebo del Pd

La Spezia - Nel pomeriggio di domani, giovedì 15 luglio, gazebo del Partito democratico spezzino in Largo Cafferata. Il Pd, si legge in una nota, "vuole informare i cittadini sull'impatto che avrà il piano finanziario per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino che prevede un canone annuo di 15 milioni per 25 anni a carico della Asl 5". I Dem chiedono "risposte sull'impatto che ha e che avrà sui servizi sanitari resi ai cittadini il perdurare della carenza di personale sanitario, nonostante un piano assunzioni con deroghe e spese già approvate nel 2019". Il Pd chiede

inoltre "quale sarà l’organizzazione futura dei due presidi ospedalieri nell'attesa del nuovo Ospedale del Felettino".