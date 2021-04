Ospedale, Pd: "Risorse pubbliche ci sono, basta regali ai privati"

L'intervento dei Dem spezzini: "Cento milioni dall'ultima Finanziaria. No a usare quelle risorse per far uscire la Regione dal finanziamento dell'opera".

La Spezia - "La giunta regionale di centrodestra ha calato la maschera! Vuole che i privati siano i protagonisti della realizzazione del nuovo ospedale". Lo si legge nella nota diffusa oggi dal Coordinamento provinciale del Partito democratico della Spezia. "Abbiamo capito che le risorse pubbliche per costruire ed attrezzare il Felettino ci sono - si legge anora -ma preferiscono dare 15 milioni di euro all’anno al privato e legarsi con questo per 25 anni! Sì, le risorse ci sono perché nell’ultima finanziaria lo Stato ha dato alla regione Liguria 100 milioni di euro! Rispondendo al consigliere Natale (si veda QUI, ndr), l’assessore delegato ha detto che quelle risorse potranno essere utilizzate ma per fare uscire dal finanziamento dell'opera la Regione. No, non siamo d’accordo!

Le risorse pubbliche necessarie per il nuovo ospedale ci sono, vanno utilizzate! Basta regali ai privati! Peracchini cosa ne pensa? Quando avrà finito di occuparsi di poltrone e spartizioni varie ce lo faccia sapere. È un sindaco che non difende il suo territorio per non disturbare il suo capo politico".