Oggi Salvini alla Spezia per i referendum sulla giustizia. Gli altri appuntamenti in provincia

La Spezia - Entra nel vivo anche nella provincia della Spezia la raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia. Oggi, venerdì 9 luglio, il segretario della Lega Matteo Salvini sarà alla Spezia al gazebo di passeggiata Morin, a partire dalle 17.30, per promuovere la campagna referendaria e incontrare militanti e sostenitori.



La raccolta firme andrà avanti anche a Bolano, oggi fino alle 12.30 presso il panificio Penna, e domani sabato 10 luglio ad Arcola, in piazza del Mercato e a Romito dalle 10 alle 12, a Lerici in piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 13, a Rocchetta Vara nella piazza del paese dalle 9.30 alle 12, alla Spezia in largo Cafferata e in piazza del Bastione dalle 16 alle 19, a Brugnato in zona outlet dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, a Follo in piazza Matteotti dalle 9.30 alle 12.



Infine domenica 11 luglio il weekend di raccolta firme si concluderà a Romito dalle 10 alle 12, a Bocca di Magra nella zona del parco giochi dalle 10 alle 13 e a Levanto nella zona del casinò dalle 10 alle 13.