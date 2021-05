La Spezia - Domani, sabato 8 maggio dalle 15.45, in Corso Cavour/Piazzetta del Santo, si terrà un presidio per il nuovo ospedale e per la sanità pubblica sul territorio, organizzato da LeAli a Spezia/Lista Sansa, Pd, Movimento cinque stelle, Art. 1 e Linea Condivisa.

Saranno presenti i consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Davide Natale e Roberto Ugolini. Ci sarà anche una rappresentanza di medici ed infermieri che lavorano nella Asl 5 spezzina.