Non una di meno: "Danneggiata la zona fuxia, la ricostruiremo il 1° luglio"

La Spezia - Alcuni giorni fa la zona fuxia è stata gravemente danneggiata. Sono state infatti strappate le oltre trenta targhe che riportavano i nomi delle vittime di femminicidio e le loro storie. L'iniziativa nacque il 30 marzo come rivendicazione collettiva e transfemminista della città, come uno spazio sicuro da cui ripartire. "Purtroppo, mese dopo mese, i nomi che hanno riempito la scalinata sono aumentati - spiegano da Non una di Meno della Spezia -. Sei mesi di femminicidi, che, con rabbia, abbiamo raccontato uno per uno". E dopo il vile attacco hanno deciso di non lasciare correre, perchè per loro quello spazio è troppo importante, un vero e proprio memoriale ma anche un muro di lotta e di rivendicazione: "Un luogo sicuro di tutte e per tutte. Nei giorni scorsi abbiamo restaurato le targhe recuperate, ricostruito quelle che si sono smarrite e con rabbia abbiamo realizzato anche le nuove targhe, quelle dei femminicidi di maggio e giugno".



"Invitiamo tutte e tutti a trovarci il 1° luglio (la data ufficiale di uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul) davanti alla scalinata della Zona Fuxia per ricostruirla insieme perchè non abbiamo bisogno di spiegare l'urgenza della nostra lotta, ma abbiamo bisogno di lasciare un segno perché nessuna persona dimentichi che saremo qui ogni volta che ce ne sarà bisogno, perché siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce ma siamo anche il grido collettivo di tutte le donne e soggettività che si oppongono alla violenza maschile, la violenza di genere e dei generi". In Italia, in Europa e in tutto il mondo, l’attacco patriarcale e la violenza contro le donne e le soggettività LGBT*QIA+ continuano a intensificarsi. Sappiamo bene che la violenza si manifesta in ogni ambito della nostra vita e in moltissime forme, e di cui i femminicidi sono solo quella più visibile. "Solo in Italia, sono più di 45 le donne uccise dall'inizio dell'anno. Eppure, mentre il Piano nazionale antiviolenza è scaduto ormai da mesi, il contrasto alla violenza maschile e di genere e il sostegno ai Centri antiviolenza non hanno nessuno spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ricostruiamo la zona fuxia perché ci riprendiamo tutto e siamo stufe della solita retorica vuota istituzionale sulla violenza che subiamo".