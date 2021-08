Nomine in Atc, il Pd a Peracchini: "Quali competenze ha Barucchi sul fronte del trasporto pubblico?"

La Spezia - "A seguito delle dichiarazioni del presidente della Provincia Peracchini, ci permettiamo di insistere, nella richiesta di chiarimenti, senza voler mettere in campo nessuna “strumentalizzazione”. I fatti: il 26 luglio 2021 il Consiglio di amministrazione di Atc Esercizio nomina per cooptazione la signora Barucchi Alessandra, portando il numero dei componenti del Cda a 5. Nel verbale (tutto reperibile, come da norme sulla trasparenza, sul sito di Atc Esercizio) si legge che “avendone valutata la competenza” si presenta la candidatura della signora sopracitata proponendo un compenso di 8.000 euro annui, Nel curriculum vitae della signora Alessandra (anche questo sempre reperibile sul sito di Atc Esercizio) si evidenziano le competenze: “Artwork presso etichette discografiche, Presidente del Cda di società di distribuzione musica digitale, elenchi di cataloghi e mostre di pittura).

Tutto bene, ma ci permettiamo di chiedere: cosa c’entra il trasporto pubblico, Atc e l’organizzazione di un servizio essenziale per la comunità?

Quali sono le basi per la scelta della signora? Erano presenti altri proposte?

Le domande, che riteniamo legittime, sono queste.

Ma le risposte, per il momento non sono pervenute.

Le dichiarazioni di Peracchini, che non riesce mai ad andare oltre allo stucchevole riferimento al passato, mettono in evidenza un percorso su Agenzia della mobilità e house providing che, partito dalle precedenti amministrazioni ha trovato compimento, come anche Peracchini conferma “in modo unanime e fuori da logiche di partito, nella ricerca di una soluzione oggettiva”.

I sintesi, pertanto, ripetiamo le nostre richieste di chiarimento quali competenze ed esperienze amministrative sono necessarie per entrare nel Cda di una azienda di trasporto?

In ultimo sarebbe utile conoscere anche come da noi richiesto l’organizzazione dei servizi di Tpl alla ripresa della scuola.

Attendiamo fiduciosi".



Iacopo Montefiori

Segretario provinciale Pd



Simone Regoli

Capogruppo Provincia della Spezia