Nobili e Pecunia: "Pronto soccorso pediatrico è una priorità, non si faccia economia"

La Spezia - Lo diciamo ad alta voce,dopo aver ricevuto molte lamentele di mamme per i loro bimbi: il pronto soccorso pediatrico deve essere riaperto anche di notte prima possibile.

L'eccellenza del servizio di Pronto soccorso Pediatrico era una delle peculiarità della nostra Asl che permetteva al bambino di avere un accesso immediato.

Il Pronto soccorso pediatrico è un servizio fondamentale per i bambini, per la loro sicurezza, per la prontezza della diagnosi e per la veloce risoluzione dei problemi.



Su questo servizio non si deve fare economia ma anzi investire risorse. Il bambino ha bisogno di un servizio a sua misura che non può essere certo il pronto soccorso generale dove accedono gli adulti. Presenteremo un question time



Dina Nobili

Federica Pecunia

Italia Viva



(foto: repertorio)