Nobili: "Odg regionale fa pensare a svolta sul percorso Enel"

La Spezia - Apprendo dalla stampa che è stato votato un ordine del giorno presentato dal Consigliere Regionale Davide Natale sul Just transition find che prevede anche per la nostra città contribuzioni legate al carbone riguardanti soprattutto il denaro necessario sulla bonifica dei siti Enel.

La bonifica del sito della nostra area Enel è importantissima e prioritaria su qualsiasi progetto che si voglia per quell' area. Infatti nel consiglio comunale del 3 Marzo 2021 , Peracchini ha presentato un documento di variante al compendio Enel sul quale mi sono espressa in maniera contraria proprio perché non parlava di bonifica dell'area, importantissima invece per la salute dei nostri cittadini e quindi per il futuro di quell'area .

Questo ordine del giorno Regionale che dovrà essere valutato dal Governo e sostenuto mi dà speranza che si possa iniziare un percorso serio con l'area Enel proprio iniziando dal progetto fondamentale che è Bonificare il terreno Enel.



Il Consigliere Comunale Dina Nobili, Italia Viva