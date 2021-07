Natale: su Pubbliche Assistenze attendiamo ancora una proposta dalla maggioranza

La Spezia - Il 4 dicembre avevamo depositato (con Centi e Ugolini e altri) una proposta di legge, che mi vedeva primo firmatario, che bloccasse lo scempio fatto alla fine della scorsa legislatura. Proponevamo che si ritornasse alla situazione precedente e che si permettesse di mantenere i servizi funerari anche per le Pubbliche Assistenze con particolare riferimento a quelle di Spezia e Lerici.

Ci sono voluti mesi e continue richieste di calendarizzazione per arrivare alla discussione in commissione.

Dopo le audizioni è stato proposto dalla maggioranza di lavorare per trovare un testo condiviso.

Abbiamo accettato perché il nostro obiettivo non è quello di impiantare bandierine di parte ma di salvare una delle cose più preziose della nostra comunità e cioè tutto ciò che rappresenta il mondo del volontariato e del sociale.

Il 1^ agosto, data in cui la legge dipanerà gli effetti, sta per arrivare ma non abbiamo ricevuto nessuna chiamata per ragionare sul testo da portare in Consiglio regionale.

Restiamo fiduciosi, ma anche preoccupati perché il trascorrere non dei giorni ma delle ore ci avvicina al baratro.

Noi crediamo nel gioco di squadra e speriamo di riuscire, insieme, ad arrivare al risultato. Sarebbe una vittoria di tutta la comunità. Certo, con orgoglio dico che se non fosse stato per noi si sarebbe andato dritti.



Comunicato stampa Davide Natale - Consigliere regionale PD - Art.1