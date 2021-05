Natale e Centi: “Grave assenza di Peracchini in commissione per la Pubblica assistenza”

La Spezia - “Una assenza grave e irrispettosa per i lavoratori e per la Pubblica Assistenza spezzina quella del Sindaco della Spezia durante la commissione regionale da noi richiesta sulla legge regionale per i servizi cimiteriali. L’atteggiamento di Peracchini su questa vicenda è incommentabile e se ne assumerà le proprie responsabilità di fronte ai lavoratori ed alla città” Così Davide Natale, PD e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “da parte nostra continua la battaglia per abrogare una legge regionale ingiusta, che a seguito della audizione di quest’oggi ha anche assunto un sapore clientelare e trasversale tra le forze politiche del consiglio regionale; e che, soprattutto, mette a rischio la Pubblica Assistenza spezzina ed i suoi lavoratori. Una legge inutilmente vessatoria verso la PA che per offrire i suoi servizi cimiteriali ha sempre puntato sulla qualità ed efficienza del servizio, senza alcun vantaggio competitivo rispetto ai soggetti privati.”



Da sottolineare anche la dura presa di posizione di Davide Natale, primo firmatario della proposta di legge di abrogazione: “L’ amarezza è tanta: ho visto che anche il mio Pd non è immune da questo vizio clientelare; infatti, alcuni colleghi consiglieri non hanno sostenuto la nostra battaglia.”



Concludono Natale e Centi: “Adesso l’iter di approfondimento continuerà in commissione e si dovrà risolvere entro agosto, in modo tale da impedire che questa legge scellerata di privatizzazione selvaggia dei funerali entri in vigore”.