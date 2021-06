Natale (Pd) presenta interrogazione: "Per quattro giorni nessun operatore disponibile al Cup"

La Spezia - "Per quattro giorni nessun operatore telefonico disponibile al servizio di prenotazione del CUP Asl 5". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd Davide Natale, proseguendo: "È successo ad alcuni cittadini che hanno contattato il servizio in oggetto senza nessun risultato. Dal giorno 8 al giorno 11 giugno hanno sempre ascoltato il medesimo messaggio registrato: nessuno operatore è disponibile. Le telefonate, come si può immaginare, sono state effettuate a orari diversi ma il risultato è stato il medesimo".

"Tutti noi - conclude Natale - sappiamo quanto sia importante questo servizio sia per agevolare le persone che lavorano che per evitare inutili code agli sportelli. Ho depositato un’interrogazione per chiedere i motivi di quanto è successo e per sollecitare di mettere in atto tutte le azioni affinché quanto accaduto non si ripeta".