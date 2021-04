Natale (Pd): "Utilizzare centri vaccinali dei comuni anche per altre fasce d'età"

La Spezia - "Il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali, anche della nostra provincia, per supportare le Asl della Regione nella campagna vaccinale è stato fondamentale. I Comuni hanno messo a disposizione i locali, hanno organizzato la presenza di personale volontario e sanitario, permettendo ai cittadini comprese nella fascia di età over 80 di ricevere la prima e la seconda dose in centri vicini e facilmente raggiungibili. Considerato che, le amministrazioni comunali hanno manifestato la loro disponibilità a proseguire con le somministrazioni anche per le altre fasce d’età e rischio, ho depositato un’interrogazione alla Giunta e il Presidente per chiedere chiarimenti in merito ai motivi per i quali non si possa continuare anche per le altre fasce d’età". Lo afferma in una nota il consigliere regionale spezzino Davide Natale, esponente Pd.



"Con la mia interrogazione - prosegue - voglio capire quali siano le motivazioni che hanno portato a questa decisione, la campagna vaccinale deve essere portata avanti nel migliore dei modi: permettere alle persone di recarsi in locali adibiti a centri vaccinali sul territorio del proprio comune diminuisce gli spostamenti ed alleggerisce il carico degli hub principali. Mai come in questo momento è fondamentale andare incontro ai cittadini e diminuire i rischi legati ad affollamenti, che potrebbero facilmente essere evitati grazie ad una buona coordinazione tra Regione e Comuni".