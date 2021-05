Natale (Pd): "Non sufficienti assunzioni a tempo determinato di infermieri e qualche medico"

La Spezia - "Non sono sufficienti le assunzioni a tempo determinato di infermieri e di qualche medico. Serve un piano occupazionale complessivo altrimenti servizi a rischio. La mia interrogazione in consiglio regionale nasce anche a seguito di quanto lo stesso Direttore Generale ha detto in più occasioni: in Asl 5 vi è una carenza strutturale di personale medico e infermieristico. Voglio sapere se la Giunta regionale ha autorizzato la direzione dell’Asl 5 a indire concorsi per assumere a tempo indeterminato le figure mancanti". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Davide Natale (Pd).

"Le assunzioni - continua - devono essere a tempo indeterminato perché non rispondono ad esigenze di aumento di carico di lavoro temporaneo ma sono necessarie per coprire mancanze strutturali. Inoltre serve un radicale cambio di passo nella politica del personale. Non si può continuare ad offrire contratti di pochi mesi quando le vicine aziende, magari di altre regioni, propongono contratti a tempo indeterminato. La situazione sta assumendo tratti di difficile gestione. Diversi servizi rischiano di vedere compromessa l’ordinaria attività. Non si può continuare a sostenere questa situazione. Ne va a discapito del servizio e quindi della salute dei cittadini e ne va a discapito delle condizioni di lavoro dei professionisti sanitari".