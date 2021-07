Natale: "L'agenzia per il trasporto pubblico è un'idea che viene da lontano. I risparmi vadano al Tpl"

La Spezia - "Avevo depositato un’interrogazione in consiglio regionale perché si stavano allungando i tempi dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico del nostro bacino.

Infatti il ritardo è di almeno otto mesi visto che il presidente Peracchini aveva dichiarato alla stampa che entro e non oltre il 31 dicembre (ed era già in ritardo) si sarebbe concluso l’iter amministrativo.

Otto mesi di ritardo vogliono dire meno risorse recuperate e meno investimenti nel settore.

Sono contento di una cosa. Peracchini, che non perde tempo a denigrare il passato, ha fatto propria una scelta del centrosinistra. Il fatto molto particolare, ma non nuovo, è che il sindaco/presidente si vende come propria un’idea di altri.

Al giorno d’oggi basta aprire internet per scoprire tutta la verità.

In occasione della discussione in consiglio regionale proposi all’assessore di chiedere a tutte le amministrazioni che avranno dei risparmi, dalla formazione delle agenzie, di rinvestirli nel trasporto pubblico.

Era quella la filosofia con la quale avevamo pensato all’agenzia.

Assicurare maggiori risorse al Tpl, sia in termini di servizio offerto che di investimenti nei mezzi.

Non fare cassa!

Non ho mai avuto risposta.

Lo riproporrò perché sono convinto che si deve investire nel trasporto pubblico e soprattutto guardando al futuro e alle risorse contenute nel Pnrr!".



Davide Natale

Consigliere regionale del Partito democratico