Natale: "Dopo la sentenza della Corte silenzio assordante da parte della Regione"

La Spezia - "E’ chiaro che questa maggioranza di centrodestra quando votò la legge che permetteva la costituzione della società in house per i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari, lo fece solo per un tornaconto elettorale e non per vera convinzione. Non lo dico io ma sono i fatti a confermare questa valutazione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Davide Natale.

"Da quando la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale e quindi la Regione può costituire la società - prosegue Natale - è calato il silenzio, anzi ieri sono uscite le date per il concorso. I sindacati hanno richiesto un incontro urgente per capire come calare nella realtà la sentenza ma non solo non hanno ancora la data ma non hanno ricevuto nemmeno risposta. Inoltre, con il consigliere Centi abbiamo richiesto la convocazione della Commissione competente del consiglio regionale ma anche in questo caso tutto tace. Noi continueremo la nostra battaglia, anche alla luce di avere fatto emergere la necessità di ulteriore personale. Non dobbiamo dimenticare infatti che durante l’ultima audizione i vertici di Alisa e dell’Asl 5 hanno parlato di almeno 50 OSS in più da assumere subito e di altre 50 nei periodi successivi. Chiediamo alla Giunta di non nascondersi dietro silenzi che creano esasperazione e che non portano a nulla. Auspico che si convochino i sindacati per trovare una soluzione che sappia dare risposte certe a chi da tempo le aspetta".