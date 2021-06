Napoleonica, code da Fabiano a Cadimare. Teja: "Bene l'impegno del Comune"

La Spezia - "Ringrazio il sindaco Peracchini e l'assessore Ivani per aver accolto la mia interrogazione presentata su sollecito di molti residenti circa il traffico lungo la Napoleonica. In questi primi weekend estivi abbiamo assistito a lunghe code di rientro che partono dalla rotonda di Fabiano Basso lungo la Strada Provinciale SP530 fino ad arrivare a Cadimare. Ho prontamente segnalato il problema con un'interrogazione all'Amministrazione chiedendo una pattuglia di vigili dedicata a smaltire i tempi d'attesa del semaforo e di agevolare il passaggio delle auto. Accolgo con favore l'impegno del Comune di supportare la mobilità urbana nei prossimi weekend con pattuglie per agevolare la decongestionare delle principali arterie urbane". Lo afferma il consigliere comunale di Cambiamo, Oscar Teja, commentando la decisione assunta dall'amministrazione in seguito alle lunghissime code che si sono verificate ieri pomeriggio lungo la Napoleonica (leggi qui).