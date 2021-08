Mitilicoltori, Pucciarelli: "Marina militare conferma attenzione verso territori"

La Spezia - “Ringrazio il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per aver accolto favorevolmente l’istanza presentata dalla Cooperativa mitilicoltori associati della Spezia (si veda QUI, ndr) sostituendo e riposizionando le boe per i ‘giri d’orizzonte’ del poligono calibrazione tiri per unità navali". Lo afferma in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa. "Questa decisione - prosegue l'esponente spezzina della Lega -, presa dopo un attento studio, consentirà alla mitilicoltura spezzina – una realtà imprenditoriale che affonda le sue radici ai primi allevamenti sperimentali della fine del XIX Secolo – la possibilità di incrementare gli spazi tra un vivaio e l’altro e così aumentare la qualità dei molluschi. Quanto avvenuto conferma, ancora una volta l’attenzione della nostra Marina Militare verso i territori su cui insistono le proprie realtà organizzative e la disponibilità sempre offerta nel compendiare lo sviluppo dei propri compiti istituzionali con le esigenze locali".