Militare egiziano in fuga, Peracchini: "Intervenga il governo"

La Spezia - In merito all’aggressione a sfondo sessuale ai danni di una signora nel centro storico, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:?? “Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla signora molestata in Galleria Goito, ritengo doveroso fare un appello al Governo e in particolare al Ministero degli Esteri. È del tutto inaccettabile, infatti, l’epilogo di questo increscioso episodio con la fuga del sospettato egiziano al Cairo, marinaio imbarcato nella fregata “Berness”. Il rispetto delle donne e della giustizia italiana vengono prima di tutto: in quanto Sindaco della Città della Spezia, oltraggiata da questo gravissimo episodio ai danni di una nostra concittadina, chiedo al Governo e al Ministero degli Esteri di intervenire quanto prima affinché il sospettato venga rintracciato e condotto in Italia per assicurare il normale corso della giustizia. Vorrei inoltre ringraziare il comando dei Carabinieri della Spezia che si è immediatamente occupato del caso, e proprio perché non si offenda il lavoro delle nostre Forze dell’Ordine, della Giustizia italiana e si dia un messaggio chiaro a tutti, paesi esteri compresi, che sul rispetto delle donne non ci può essere deroga alcuna in Italia e in Europa, mi auguro che il Governo interloquisca fattivamente con l’Egitto per fare luce su questa deprecabile vicenda.”