Miasmi al Termo, Lombardi presenta un'interpellanza in Comune

La Spezia - Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia bene comune, ha presentato un'interpellanza al sindaco e all'assessore competente per chiedere la soluzione del problema delle esalazioni odorigene, percepibili nella zona ricompresa in Via Sarzana e Via del Monte e nel tratto di Via Aurelia posta al confine con il Comune di Vezzano Ligure.

Lombardi spiega che i miasmi sono tali da rendere pressoché impossibile la permanenza all'esterno delle abitazioni.



Per questo il consigliere chiede alla giunta di "voler svolgere un sopralluogo a cura degli uffici tecnici del Comune della Spezia, volto ad individuare l'origine delle emissioni odorigene, predisporre interventi volti a rimuovere le ragioni dei miasmi e ripristinare una situazione di salubrità per la zona del Termo ricompresa tra le vie summenzionate".



"Alcuni esercenti, titolari di attività della zona, mi hanno significato che si è svolto un sopralluogo ad opera di tecnici incaricati dal Comune di Vezzano Ligure i quali confermando la problematicità, ne avrebbero attribuito l'origine a fonti odorigene emananti e ricomprese nel territorio del Comune della Spezia; all'uopo risulta che l'ufficio tecnico del Comune di Vezzano Ligure abbia svolto opportuno sollecito al Comune della Spezia al fine di effettuare sopralluogo e porre in essere ogni intervento volto a migliorare o superare la problematicità di cui sopra", conclude Lombardi.