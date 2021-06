La Spezia - Questa mattina la giunta, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi, di dare evidenza pubblica al bando per un “Contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”. Dal° 1 luglio sarà pubblicato il bando a sostegno agli affitti per una cifra pari a 446.847,51 euro. “Quasi mezzo milione di euro di aiuti per pagare l’affitto – dichiara il sindaco Peracchini – un’altra azione concreta della nostra amministrazione a sostegno delle famiglie, ancora più importante in questo momento di grave difficoltà dettato dalla crisi dell’emergenza Covid-19".

La delibera approvata questa mattina permetterà di garantire un contributo per sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, nel rispetto dei requisiti contenuti nel bando che verrà pubblicato sul sito del Comune della Spezia e sarà possibile fare domanda tramite il sito di Spezia Risorse SPA. Tutte le modalità per fare domanda e tutti soggetti che potranno dare supporto ai cittadini per la compilazione della stessa verranno resi noti nei prossimi giorni.



Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione riferito all’annualità 2020. Il minimo ammissibile è pari a 500 euro e il massimo riconoscibile non può superare 2.400 euro. Verranno riconosciuti procedendo alla ripartizione delle risorse disponibili citate tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto. "Un altro tassello importante messo in campo dall'Amministrazione per cercare di aiutare i cittadini a sostenere il pagamento degli affitti - spiega l’assessore ai servizi sociali Giulia Giorgi -. Sappiamo quanto sia importante soprattutto in un momento come questo dove tantissimi cittadini hanno risentito le conseguenze dell'emergenza covid-19, aiutare il più possibile a garantire aiuti e contributi sull'abitare. In questo anno e mezzo abbiamo garantito aiuti per gli affitti per più di 1.400.000 euro ai cittadini spezzini."