Messuri: "Sergiampietri, con un passato nel centrosinistra, provi almeno l'ebrezza del voto"

La Spezia - "Sergiampietri, un personaggio in cerca di autore, un signor nessuno che da anni prova a giocare un ruolo politico.

Ci ha provato anche nel centrosinistra, ultimamente forse era renziano, della quarta ora però.

Ora ha un ruolo di primo piano in Forza Italia, ottenuto come Luigi XIV, per diritto divino, della serie non l'ha eletto nessuno.

In compenso pontifica senza accorgersi che lui (chi lo circonda, chi lo istruisce) è l'esempio plastico della crisi politica di Forza Italia. Della mancata capacità di mettere in campo un processo di rinnovamento, non solo della classe dirigente, come già accennato nel mio precedente intervento, ma soprattutto della cultura liberal-riformista che ne aveva caratterizzato la sua fondazione.

Forza Italia non ha saputo interpretare l'esigenza di cambiamento che si stava diffondendo nel Paese, consentendo lo spostamento della coalizione di centrodestra verso posizioni sovraniste.

L'idea che un Sergiampietri qualunque, dopo aver tentato esperienze politiche a sinistra, possa essere il faro di una rinascita politica di Forza Italia, non è solo velleitaria, è inquietante.

Cambiamo, al contrario di quanto affermato dall'ex esponente del Partito democratico Sergiampietri, nasce dall'esigenza di ricreare un fronte moderato ed europeista, ancorato saldamente nel centro destra, in grado di affrontare le sfide del Paese. Il modello Liguria e l'esperienza messa in campo in questi anni dal governatore Toti sono una base di partenza importante per tutti i moderati e liberali che non si rassegnano ad essere rappresentati da controfigure cartonate o transfughi del renzismo decadente.

Il resto lo diranno gli elettori, magari Sergiampietri proverà l'ebrezza di essere votato da qualcuno.

Per quanto mi riguarda nel mio piccolo, è una esperienza e una sfida con ho accettato di buon grado 2 volte, con risultati ben superiori al mio non illustre detrattore".



Paolo Messuri

Consigliere comunale di Cambiamo!