Messuri: "Non risponderò più a provocazioni di Forza Italia"

La Spezia - "Rispondero' l'ultima volta agli esponenti di Forza Italia, circa tre, per non contribuire a dare ossigeno ad un dibattitto surreale, speculativo, che non interessa nessuno e sopratutto che, evitando di sciogliere scientemente i nodi politici dell' esistenza in vita di Forza Italia, perlomeno in questa Citta', evita, contemporaneamente, di mettere in campo proposte costruttive per il futuro di Spezia". Il consigliere comunale di maggioranza Paolo Messuri replica così, proseguendo: "Baldino non ti rispondo, fino a ieri avevi la tessera del PD, fino a ieri l'altro stavi nella lista Guerri, nel mentre ti definivi un uomo di sinistra. Hai le idee confuse, ti sfugge la diversita' tra destra e sinistra, magari su wikipedia la trovi, ti chiarisci le idee e decidi cosa fare da grande. Io l'ho deciso da tempo, sia dal un punto di vista politico che lavorativo. Non trasformare come il tuo solito un confronto poltico in uno scontro personale facendo i confronti lavorativi tra me e Grazzini. Agli spezzini non interessa! Interessano proposte e idee, quelle che non hai mai avuto perche' sei contro a prescindere. Non e' colpa tua "ti hanno disegnato cosi'". La citazione e' da quinta elementare, cosi' evitarai di andare su internet a cercarla. Non rispondero' a piu' a provocazioni. Il tempo a disposizione lo uso per dare un piccolo e modesto contributo alla Citta'".