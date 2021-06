Messuri (Cambiamo): "Grazzini, così è troppo facile. E un po' codardo"

La Spezia - "Il registro linguistico di Giovanni Grazzini, incline all'iperbole, nasconde due problemi. Il primo, una forma di narcismo che Oscar Wilde avrebbe cosi declinato: c'e' al mondo una cosa sola peggiore del far parlare di se, il non far parlare di se. Sicche' ci ha abituato ad una rassegna settimanale in cui si parla addosso in maniera monotona. Il secondo, e' il vuoto di idee sue e del partito che rappresenta. Caro Giovanni Grazzini, non saro' certo io ad insegnarti a far politica, ma sarebbe interessante che tu cominciassi ad esprimere qualche pensiero che vada oltre l'invettiva. Se fossi rimasto in maggioranza, peraltro coerentemente con il mandato degli elettori, avresti potuto contribuire allo sviluppo e alla crescita della Citta'. Cosi', mi spiace, e' troppo facile e, permettimelo, un po' codardo". Lo afferma in una nota Paolo Messuri, consigliere comunale di Cambiamo.