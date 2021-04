Melley e Centi: “Le Poste di Pitelli devono essere aperte sei giorni alla settimana”

La Spezia - “Gli uffici postali dei quartieri periferici e dei borghi collinari rappresentano un punto di riferimento molto importante per i residenti e specie per quelli anziani, che si rivolgono alle Poste per molte pratiche come la riscossione della pensione e pagamenti di bollette ed utenze. L’ufficio postale di Pitelli serve alla gente del borgo, ma anche dei quartieri limitrofi di Pagliari e Muggiano e da troppo tempo è aperto solo 3 giorni a settimana, con servizi rallentati anche per le misure di distanziamento anti Covid che costringono le persone in fila all’esterno dell’edificio.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Abbiamo fatto nostra la petizione depositata dagli abitanti di Pitelli al Sindaco per ottenere l’apertura su 6 giorni a settimana dell’ufficio postale. Discuteremo di questo giovedì 29 in Consiglio comunale con una apposita interpellanza che abbiamo inoltrato all’amministrazione comunale, chiedendo alla stessa di farsi tramite con la Direzione provinciale delle Poste per consentire una graduale riapertura su più turni dell’ufficio postale di Pitelli come di altri quartieri cittadini.”