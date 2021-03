Melley e Centi: “Basta con lo sfruttamento dei riders, giuste le loro rivendicazioni”

La Spezia - "Siamo solidali con i riders che oggi sono in sciopero e sosteniamo le loro giuste rivendicazioni". Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: "Il settore della ristorazione, gravemente colpito dalla pandemia, ha fortemente puntato sulla modalità di asporto. Ma i riders non possono essere sfruttati con compensi inadeguati e condizioni di lavoro ai limiti dello schiavismo; gli vanno riconosciuti un contratto nazionale, uno stipendio equo, condizioni di lavoro dignitose e sicurezza. E questo deve valere per le grandi catene e per le piccole attività. Da parte nostra ci impegneremo a portare le istanze di questi lavoratori nelle sede istituzionali dove operiamo, in Comune ed in Regione, in accordo con le organizzazioni sindacali".