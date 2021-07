Melley: “Raccolta rifiuti da rivedere a Cadimare e ai Buggi”

La Spezia - “Peracchini e Casati hanno un bel dire che il servizio rifiuti funziona come un orologio svizzero. In centro le isole ecologiche sono spesso meta di abbandono incontrollato di sacchetti maleodoranti e non di rado saltano i turni di svuotamento programmato dei cassonetti automatici.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continua: “ Nei quartieri dove vige ancora il porta a porta, come Cadimare o ai Buggi, troppo spesso il servizio funziona a singhiozzo. Come documentano foto scattate un paio di giorni fa, alle 16 i mastelli ubicati fuori dalle abitazioni di via Fieschi e di via S. Andrea erano ancora stracolmi di rifiuti che, con il caldo di questi giorni, marciscono all’interno dei contenitori.

Invece di autoincensarsi sulla stampa Sindaco ed Assessore farebbero meglio a verificare con Acam/Iren il perché di tali disservizi e risolvere una volta per tutte il problema: senza bisogno di incolpare sempre “quelli di prima” o autocandidarsi al Nobel, come ha dichiarato un Peracchini in preda al delirio di onnipotenza.”