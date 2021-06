Melley: "Ecco il “poltronificio” di fine mandato by Peracchini"

La Spezia - “Il sindaco, dopo la rottura della sua maggioranza con la fuoriuscita di Spezia popolare di Costa e di Forza Italia di Grazzini, ha subito rinforzato il resto della sua compagine con un ampio poltronificio nelle varie società partecipate del Comune". Così Guido Melley, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continua: “Peracchini, alla fine del suo inconcludente mandato, cerca di puntellare la sua residua maggioranza a suon di prebende ed incarichi. Ha deciso così di moltiplicare le poltrone di sua stretta nomina nel panorama delle partecipate comunali. Atc Mobilità e Parcheggi Spa sta per passare da un Cda a tre membri ad uno a cinque. Qualcuno potrebbe obiettare che in parte questa scelta è motivata dal nuovo ruolo di Agenzia della Mobilità assegnato ad Atc M&P e dal fatto che anche la Provincia deve nominare un proprio rappresentante nel Cda della società: tutto vero, se non fosse che Peracchini è anche Presidente della Provincia. Ed Atc Esercizio spa passerà da un Cda a tre membri ad uno a cinque. Poi vi è il caso di Speziarisorse spa, la società di riscossione delle entrate locali che è diventata da poco a totale partecipazione pubblica, con l’ingresso di altri enti locali della nostra provincia nell’azionariato. Di recente è stato rinnovato il Cda a cinque membri e Peracchini è stato ancora una volta generoso a distribuire le poltrone ai partiti ancora a lui fedeli (Lega e FdI in primis) e senza badare a curriculum ed esperienze specifiche del settore. Niente di nuovo, ma in realtà si è trattato di una operazione condotta sottobanco e senza pubblici annunci. Il Sindaco si è ben guardato da seguire le procedure previste da norme e regolamenti comunali come l’indizione del Bando pubblico per la selezione degli amministratori e l’approvazione da parte del consiglio comunale degli Indirizzi strategici per le attività della società di riscossione. Un quadro di insieme non proprio edificante, con una serie di nomine in tutte e tre le società controllate dal Comune che dureranno almeno tre anni”.