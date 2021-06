Melley: "Degrado in via Vailunga e via Taviani. Peracchini venga a vedere"

La Spezia - “Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini dei quartieri periferici che lamentano incuria e degrado e disservizi di vario genere. Mi sono recato in una di queste zone che è quella che si trova adiacente al centro Le Terrazze, ai palazzi direzionali di via Fontevivo e dietro al carcere di Villa Andreino. Un quartiere residenziale, che si snoda in particolare lungo le vie Vailunga e Taviani, dove vivono centinaia di spezzini, ma che a prima vista pare davvero abbandonato: strade colabrodo, alberature non curate e pericolose, rifiuti abbandonati in più punti.” Così Guido Melley, Leali a Spezia/Lista Sansa, che continua: "I residenti contestano in particolare il servizio di igiene urbana non funzionale e poco decoroso, organizzato con contenitori stradali strapieni e senza quelle isole ecologiche zonali che sono state installate in altre parti della città. Lamentano poi il fatto che sia stato drasticamente ridotto il servizio di trasporto pubblico dedicato al quartiere, a conferma del fatto che in questi ultimi anni sull’organizzazione del servizio rifiuti e sul TPL Peracchini e soci hanno fatto molta propaganda fine a se stessa, dimenticandosi troppo spesso dei quartieri". Conclude Melley: "Vorrei lanciare un pubblico invito al Sindaco, all’Ass. Piaggi responsabile dei lavori pubblici e del verde urbano ed all’assessore Casati responsabile di igiene urbana e trasporto pubblico: sono pronto ad organizzare a breve un sopralluogo congiunto nel quartiere, alla presenza di una delegazione di residenti, così si potranno rendere conto della situazione e definire un cronoprogramma degli interventi necessari".