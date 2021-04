Melley: “Agevolazioni e ristori comunali alle piccole imprese del nostro Comune”

La Spezia - “Le restrizioni Covid del biennio 2020-21 hanno colpito duramente bar, ristoranti, esercizi commerciali ed artigianali vari, palestre, circoli ricreativi e strutture culturali ed tantissime alte piccole aziende del territorio, molte a conduzione familiare. Anche il Comune deve fare la sua parte per aiutarle. “ Così Guido Melley, capogruppo di LeAli a Spezia in Consiglio Comunale, che continua: “Innanzitutto bisogna prevedere agevolazioni e riduzioni fiscali, per la tassa rifiuti o per l’IMU o per le altre imposte locali, di cui non vi è traccia nel bilancio di previsione 2021 che approderà in consiglio comunale mercoledì. Raccogliendo il grido di aiuto proveniente da questi settori ho invitato la Giunta a varare una manovra di robuste detassazioni, ma ho avanzato anche una proposta sul fronte dei ristori economici che potrebbero essere erogati direttamente dal Comune. Tra le pieghe del bilancio 2021 ho individuato infatti alcuni capitoli su cui Sindaco e Giunta hanno stanziato quasi 600.000€ (destinati a “spese per editoria comunale, rappresentanza, eventi, pubblicità; consulenze ed incarichi esterni; studi ed altre prestazioni professionali”) ed ho proposto di ridurre lo stanziamento di almeno 200.000€, ma volendo si può fare anche di più".



"Con questa somma per il 2021 - continua -, replicabile anche nei prossimi esercizi, si potrebbero aiutare le piccole imprese in difficoltà sul nostro territorio, quelle con un giro di affari inferiore ai 300.000€ annui, che abbiano subito un calo di fatturato pari almeno al 30% raffrontando i dati del 2020 rispetto al 2019 (sulla falsariga di quanto deciso dall’ultimo Decreto Sostegni nazionale). Il Comune, mediante un bando di evidenza pubblica ed un apposito regolamento, potrebbe erogare i contributi direttamente entro il corrente anno oppure potrebbe conferire tale somma come capitale di dotazione di un Fondo Strategico Locale (FSL), da istituirsi per le medesime finalità e per ottenere maggiori risorse disponibili in compartecipazione con enti come Fondazione Carispezia ed altre istituzioni ed aziende di primaria rilevanza.

La proposta che ho depositato come gruppo LeAli a Spezia, sostenuta anche da altri gruppi di minoranza, approderà mercoledì in aula consiliare. Vedremo se le forze politiche del centrodestra locale, alcune delle quali critiche verso i ristori governativi, faranno la loro parte magari incrementando le risorse con ulteriori stanziamenti ad hoc.”