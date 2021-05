Medusei in visita a Ginecologia e Ostetricia: “Grazie alle ostetriche e benvenuto al nuovo primario”

La Spezia - Per la recente Giornata internazionale delle ostetriche, questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha visitato il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale Sant’Andrea e ha incontrato il nuovo primario dott. Fabio Sanguineti.



“Ho avuto il piacere di ringraziare il personale del reparto che con passione e impegno, spesso tra tante difficoltà, porta avanti quotidianamente un lavoro prezioso per le donne del nostro territorio – commenta Medusei –. Ho anche dato il benvenuto al nuovo primario Fabio Sanguineti, in carica da appena quattro giorni che è andato a ricoprire un ruolo vacante da troppo tempo. Ho trovato una persona entusiasta e con tanta voglia di fare: sicuramente ci sono ancora criticità da risolvere, ma sono certo che la collaborazione tra ospedale, territorio e istituzioni potrà portare a un salto di qualità di un reparto fondamentale per le donne del nostro territorio”.