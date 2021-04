Medusei: "Le misure siano adottate in base all’Rt e alla pressione negli ospedali"

La Spezia - “Dopo questi tre giorni di lockdown in tutta Italia, oggi la Liguria torna in zona arancione (tranne il Ponente), circondata da regioni in colore rosso”: così il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei sulla sua pagina Facebook. “Mi auguro che questa sia l’ultima volta che si adotti un provvedimento omogeneo in tutto il Paese. È necessario prevedere misure restrittive diverse a seconda dell’Rt e della pressione ospedaliera nei vari territori e pianificare le riaperture laddove la situazione sanitaria lo consenta”.