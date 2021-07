Matteo Renzi a Sarzana racconta il suo nuovo libro 'ControCorrente'

La Spezia - Domenica 18 luglio alle 17.30 in Piazza Fabrizio De Andrè a Sarzana Matteo Renzi presenta il suo nuovo libro ControCorrente: la vera storia della caduta di Conte, dell’arrivo di Draghi e della ripartenza del Paese. Con tante idee per il futuro. "È un libro diverso dal solito, perché stavolta mi tolgo i primi sassolini dalle scarpe. Sono stanco delle ipocrisie di chi dice una cosa in pubblico e ne dice altre in privato. Butto giù le carte e invito tutti ad avere il coraggio di difendere le proprie idee anziché inseguire la massa". Per partecipare è consigliata la prenotazione su https://www.matteorenzi.it/prenotazione_controcorrente. Come ogni nostro incontro in presenza chiediamo il rispetto delle norme in tema di contenimento del contagio da Covid-19.