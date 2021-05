Manucci: “Sbagliato mettere in dubbio la Pontremolese”

La Spezia - “E’ preoccupante la piega che sta prendendo la discussione sulla pontremolese non nascondo grande rammarico e disagio nell’apprendere che vi sia ancora qualcuno che reputi l’opera non necessaria. Il porto di Spezia è sempre stato scalo marittimo di serie A sia dal punto di vista militare che mercantile non voglia, questo governo, relegarci ad un’importanza marginale. Il progetto, deve andare avanti". Lo ha detto il consigliere regionale Sauro Manucci di Fratelli d’Italia che esprime parere favorevole sul raddoppio della pontremolese.