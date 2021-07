Manucci: “Accordo Storico, Calata Paita torna al Comune”

La Spezia - “ Accordo storico, voluto dall’attuale maggioranza al quale il Sindaco Peracchini si è fortemente dedicato. Per La Spezia grazie all’impegno dell’amministrazione inizia una svolta notevole in quanto con il water front si apriranno degli scenari fondamentali per richiamare investimenti futuri di caratura internazionale". Lo dichiara il consigliere comunale Sauto Manucci di Fratelli d'Italia che prosegue: " Dopo 130 anni, prosegue il progetto per delineare una nuova città grazie all’ampiamento dello spazio a mare. Il territorio ceduto da Lsct andrà a consentire la realizzazione del Piano regolatore portuale e del waterfront. 1500 mq saranno già a disposizione dal 1 settembre 2022 per la creazione del nuovo molo per l’attracco delle navi passeggeri; ulteriori 41.500 mq verranno restituiti entro settembre 2023”.