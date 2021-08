Lucine in piazza Verdi, Grazzini: "Peracchini come un monello impertinente"

La Spezia - "L'irridente bigiotteria di luci con cui Peracchini ha agghindato i portali di Buren non ci crea particolari turbamenti estetici. Il problema non è la desolazione culturale che un simile gesto rivela. Lo sconcerto ci proviene da ben altra, brutale rivelazione: avere per sindaco un monello impertinente, maturo quanto può esserlo un bimbo di 5 anni, quasi tenero nella sua giocosa, irriverente vivacità". Così il commissario provinciale di Forza Italia Nanni Grazzini, che in merito al dibattito su Piazza Verdi prosegue: "Deve essere stata proprio irresistibile la compulsione che lo ha colto. Un brivido di puerile impellenza: come fare boccacce, emettere pernacchie, imbrattare monumenti...... E chissà di quanti bei baffi ai ritratti sarà andato fiero nella sua carriera! Ce lo faccia conoscere per intero il suo repertorio di sberleffi, sig. Sindaco, ci faccia capire fino in fondo di che pasta è fatto. Le sue collanine luminose adornano di insipienza la città. Sappiamo che nel cassetto delle sue puerili aspirazioni serba altri capolavori. Si faccia coraggio, li tiri fuori. Non ci lasci sulla graticola dell'attesa. Il momento è propizio perché la sua euforica mediocrità si sprigioni senza più inibizioni: magari è la volta che raggiungiamo tutti l'imbecillita' di gregge. Coraggio Spezia!"