Lombardi: "Treni per le Cinque Terre troppo affollatti, il Comune salvaguardi la salute dei cittadini"

La Spezia - "Alcuni cittadini mi hanno segnalato problemi relativi all'alta affluenza sui treni da e per le Cinque Terre". A denunciare il problema è il consigliere comunale di Spezia bene comune, Massimo Lombardi, che ha presentato una interpellanza all'amministrazione comunale per chiedere quali soluzioni voglia mettere in atto al fine di salvaguardare e garantire la salute di tutti i soggetti che quotidianamente utilizzano i treni. Nell'occasione Lombardi richiede anche una commissione ad hoc con audizione di un esponente di Trenitalia e dell'assessore competente.



Il consigliere comunale nel documento depositato a Palazzo civico parla di sovraffollamenti che si registrano "per la presenza di lavoratori e lavoratrici insieme ai turisti non regimentata rispetto ai posti disponibili". "La situazione in cui versano coloro che ogni giorno debbono utilizzare i treni è alquanto surreale e tale problematica interessa sia nostri concittadini che ogni giorno devono utilizzare il treno per recarsi a lavorare sia i turisti che soggiornano o transitano nel nostro Comune", spiega Lombardi.