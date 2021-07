Lombardi: "Serve intervento urgente in Via delle Pianazze e Via Pontegrande"

La Spezia - Via delle Pianazze e Via Pontegrande, al Termo, al centro di un'interpellanza del consigliere comunale Massimo Lombardi. "Come già segnalato in data 19 maggio 2021 - scrive il capogruppo di Spezia Bene Comune -, ho appreso da alcuni cittadini la situazione di abbandono e grande disagio che sussiste nel in Via delle Pianazze oltre ai problemi che insistono su Via Pontegrande. I cittadini del quartiere succitato hanno segnalato varie problematiche: il degrado in cui versa detta strada, via delle Pianazze, nella quale da tempo non vengono effettuate opere di manutenzione ordinaria, quali quelle di pulizia, demarcazione stradale, sfalcio della vegetazione ai lati della strada e la scarsa illuminazione della medesima; in Via Pontegrande da tempo non vengono effettuate opere di sfalcio della vegetazione in entrambi i lati". Tali vie, continua Lombardi, "necessitano di un intervento urgente di manutenzione e riqualificazione per renderle meglio fruibili ai cittadini spezzini che vivono nella zona". Il capogruppo interpella quindi sindaco e assessore competente "al fine di risolvere tali problematicità ravvisandone il carattere di urgenza per i motivi suesposti ed invitano l'assessore competente ad intervenire".