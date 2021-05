Lombardi: "Disagi per la differenziata e abbandono in Via delle Pianazze"

La Spezia - Abbandono e disagio in Via delle Pianazze. Parte da qui l'interpellanza del consigliere comunale di Rifondazione comunista e Spezia Bene Comune Massimo Lombardi che scrive: "Ho appreso da alcuni cittadini la situazione di abbandono e grande disagio che sussiste nel in Via delle Pianazze, inoltre i cittadini del quartiere hanno segnalato varie problematiche. A partire dalla raccolta differenziata non viene effettuata con regolarità, da alcune settimane, in via delle Pianazze, nelle unità immobiliari presenti nel lato destro di detta via, ricompreso nel territorio del Comune della Spezia, venendo a creare nocumento a causa di bidoni oltremodo pieni, sacchi non ritirati e pertanto lasciati in stato di abbandono. A questo si aggiunge il degrado in cui versa detta strada, via delle Pianazze, nella quale da tempo non vengono effettuate opere di manutenzione ordinaria, quali quelle di pulizia, demarcazione stradale, sfalcio della vegetazione ai lati della strada e la scarsa illuminazione della medesima"

"Il quartiere delle Pianazze - prosegue Lombardi -, sopratutto nella parte di territorio ricompresa nel Comune della Spezia e confinante con il Comune di Arcola, necessita di un intervento urgente di manutenzione e riqualificazione per renderlo meglio fruibile ai cittadini spezzini che vivono nella zona ma anche per favorire le attività presenti sul territorio. Chiedo dunque al sindaco e all'assessore competente a intervenire per risolvere queste problematiche".



(foto: repertorio)