Liguori: "Alle Cinque Terre un lungo serpentone di turisti senza senso"

La Spezia - "Ma quando ci sarà uno stop a questo turismo di massa che sta lentamente distruggendo le radici, la cultura e l'ambiente delle Cinque Terre? Centinaia di traghetti arrivano ogni giorno portando migliaia di persone accalcate, senza alcuna mascherina, incuranti delle disposizioni ministeriali e delle norme sulle distanze di sicurezza. Miglia di persone vengono sbarcate con il solo intento di fare due foto e di poter dire: "ci sono stato". Non è possibile fare altro alle Cinque Terre: non c'è più un angolo dove fermarsi a contemplare, a godere degli scorci o solo a riposarsi". La denuncia arriva dal consigliere comunale di La Spezia bella forte unita, Luigi Liguori, che interviene su un tema che negli ultimi giorni è stato sollevato a più riprese.



"I turisti ormai trascorrono la giornata immersi in una fiumana senza una fine, un lungo serpentone di persone senza un senso. Gente ormai succube solo del tam tam commerciale che pone le Cinque Terre al vertice delle mode turistiche. E' necessario affrontare il problema facendo scelte che ripensino ad un turismo meno pesante, meno aggressivo, meno deturpante", conclude Liguori.