Legge funerali e pubbliche assistenze: ok alla proroga, tre anni per adeguarsi

La Spezia - La legge sui servizi funebri entrerà in vigore così com'è ma gli enti che dovranno adeguarsi avranno tempo 36 mesi. Tra questi ci sono la Pubblica assistenza della Spezia, di Lerici e Sarzana. Quest'oggi in consiglio regionale la proposta di proroga, avanzata dai gruppi di maggioranza in Regione, ha incassato l'unanimità.

Il primo a intervenire è il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, che in una nota scrive: "È un’ottima notizia frutto di un lavoro comune. Abbiamo ascoltato in questi mesi la grande preoccupazione non soltanto di volontari e dipendenti della Pubblica assistenza, ma anche della città che ha dimostrato la sua vicinanza all’associazione. Ora la Pubblica Assistenza avrà 36 mesi di tempo per adeguarsi alla legge regionale, approvata ad unanimità nella scorsa legislatura, che impone la separazione tra l’attività di soccorso e trasporto sanitari e quella relativa ai servizi funebri, in attesa anche di una normativa nazionale che disciplini e regolamenti una materia così delicata e sentita dalla popolazione. Ringrazio i consiglieri con i quali abbiamo lavorato per questo obiettivo".

Dalla Lista Sansa arriva il commento di Roberto Centi: "La proroga di tre anni per le attività funerarie della Pubblica Assistenza spezzina è una buona notizia, ottenuta soprattutto grazie all’impegno dei lavoratori che hanno lottato con determinazione e coraggio sostenuti dai Sindacati e dai gruppi di opposizione uniti. Sono contento che tutti i gruppi politici in Consiglio regionale abbiano votato la proroga, accogliendo le nostre sollecitazioni. Adesso bisogna arrivare ad una normativa chiara che consenta alla Pubblica Assistenza di continuare una volta per tutte la fornitura di servizi funebri accanto a soggetti privati, tutelando una esperienza sociale ed associativa fondamentale per la città e tutti i posti di lavoro.”

Di tutt'altro avviso è il consigliere regionale Davide Natale del Partito democratico che solleva anche la questione sulle sorti della Pubblica assistenza di Sarzana: "Una norma elettorale e una bocciatura, così si chiude il consiglio regionale che ha discusso del futuro delle Pubbliche Assistenze di Spezia, Lerici e Sarzana. Infatti è stato approvato un emendamento presentato dal centrodestra che rinvia di tre anni il termine ultimo per dichiarare le fine della Pubblica Assistenza di Spezia e di quella di Lerici così come le conosciamo. Una norma elettorale perché gli effetti matureranno, guarda a caso dopo le elezioni amministrative della Spezia. Una norma salva sindaco (della Spezia) più che una norma salva Pubblica assistenza".



"Non sono bastate, per fare cambiare idea alla maggioranza di centrodestra, migliaia di firme raccolte (nei banchetti e on-line) e nemmeno gli appelli dei volontari, dei dipendenti e dei tanti cittadini che giornalmente usufruiscono dei servizi di queste associazioni. Hanno prevalso altre logiche difficilmente da capire - scrive ancora Natale-. Noi manteniamo viva la nostra proposta di legge, che prevede, analogamente ad altre regioni italiane, la possibilità di esercitare i servizi funerari a tutte le imprese pubbliche e private, perché crediamo che queste esperienze devono proseguire per come sono attualmente organizzate e anzi dovrebbero essere prese come esempio e non demolite. La nostra proposta dovrà essere discussa e lì si vedrà con chiarezza da che parte si sta, senza nascondersi dietro a normative nazionali che ad oggi non sono all’ordine del giorno del Parlamento. Questo rinvio non modifica le sorti future delle associazioni, rinvia soltanto la loro fine. Una città che si è mobilitata non è stata considerata, un mondo del sociale che ha chiesto di cambiare nemmeno e una storia che rappresenta il fiore all’occhiello di una provincia neppure. Per la Pubblica Assistenza di Sarzana è ancora peggio. L’emendamento che mi vedeva primo firmatario e che prevedeva il venire meno dell’incompatibilità tra servizi funerari e servizi sanitari,è stato bocciato. Da domani si perdono, come ha dichiarato il presidente dell’associazione, almeno 1000 servizi all’anno. Mi domando come sia possibile che i consiglieri di maggioranza non si siano interrogati sulle conseguenze del loro comportamento e mi meraviglio del silenzio del Sindaco di Sarzana che non ha speso nessuna parola a tutela dell’ente che svolge un servizio così prezioso per la comunità che rappresenta. Il nostro emendamento rimarrà parte integrante della nostra proposta di legge che spero verrà calendarizzata dopo la pausa estiva. Utilizzeremo questo tempo per convincere i sindaci di Spezia, Lerici e Sarzana a sostenere le comunità che rappresentano, quindi a sostenere la nostra proposta, altrimenti saranno anche loro responsabili di aver chiuso delle esperienze che tanto hanno fatto e stanno facendo per il sociale e per la collettività".



"Con l'emendamento di oggi - dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria - abbiamo provveduto, all'unanimità, a modificare le norme attuative dando 36 mesi di tempo per potersi adeguare. D'ora in poi, dunque, le pubbliche assistenze liguri avranno tre anni di tempo per organizzarsi e dividere i due rami di servizi, così come avviene in tutte le altre zone. L'attività principale resterà quella di Pubblica Assistenza, ma si potrà continuare a lavorare anche nelle onoranze funebri. Da primo firmatario della Legge non posso che dirmi soddisfatto per il risultato raggiunto". "Quello di oggi - aggiunge la consigliera arancione Daniela Menini - è un grande risultato per la Liguria tutta, ma soprattutto per lo spezzino che era fortemente interessato a conoscere l'evoluzione di questa situazione. Abbiamo lavorato di concerto con tanti colleghi e ritengo che il risultato ottenuto sia estremamente soddisfacente per tutte le parti in causa. Mi preme, in chiusura, di citare la pubblica assistenza di Sarzana che si stava adeguando in autonomia alla nuova Legge Regionale 15/2020, distinguendo i due servizi offerti e che ha comunque accolto con soddisfazione questo emendamento che arriva dopo un lungo confronto con il territorio".