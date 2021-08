La vicenda Oss finisce malissimo. Le opposizioni: "Nessuno deve rimanere a casa senza lavoro"

La Spezia - "E' arrivata la conferma delle graduatorie del concorso per i nostri Oss: 105 persone stanno per perdere il lavoro, altre 39 pur avendo superato la prova scritta, rischiano comunque un domani senza prospettive. Domande alle quali potevano rispondere soltanto degli infermieri, o addirittura dei medici, hanno rappresentato un modo formalmente legalizzato, ma concretamente illegittimo, di consolidare una decisione di fatto già presa alle spalle di 150 famiglie". A proposito di Oss e di una sentenza amarissima, Marco Mora, responsabile rapporti con gli enti locali Forza Italia La Spezia, chiede che le istituzioni locali si facciano portavoce presso la Regione perché "ponga fine allo stillicidio e restituisca a queste persone la dignità di un lavoro così prezioso per le nostre strutture sanitarie, già messe a dura prova dall'emergenza che stiamo vivendo: Forza Italia chiede un tavolo tecnico che alle istituzioni locali e regionali, unisca l'apporto del sottosegretario alla salute Andrea Costa, così che si creino i presupposti per uniformare la normativa a livello nazionale. È l'unico modo per remare tutti dalla stessa parte e risolvere il problema una volta per tutte, dimostrando concretamente che senza lavoro non c'è futuro".



"Noi lo avevamo detto e ciò si è verificato. Ora la città non si può voltare dall'altra parte" - attaccano Verushka Fedi, segretaria provinciale di Rifondazione Comunista, e Massimo Lombardi. consigliere comunale di Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista, che aggiungono: "Come sarebbe finito il concorso Oss lo avevamo già ampiamente detto insieme alle lavoratrici e ai lavoratori e ciò si è puntualmente verificato. Le scellerate politiche di esternalizzazione hanno prodotto l'attuale massacro dei 130 operatori socio sanitari scaricati brutalmente da Asl5 con un concorso che presentava evidenti profili di illegittimità. Le responsabilità sono evidenti ma ora non servono lacrime di coccodrillo, per evitare una bomba sociale che la nostra città non può permettersi, che venga garantito loro un posto di lavoro: non a parole, ma subito, con fatti concreti. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare il ruolo che hanno avuto insieme a tutto il personale medico-ospedaliero-assistenzialistico, nei mesi piu’ difficili della pandemia, quando venivano paragonati ad “angeli” e poi scaricati da Asl5 che dimostra ancora oggi di non essere in grado di garantire assistenza adeguata alla propria città. La nostra città è in debito con loro e non può girarsi dall'altra parte ancora una volta".



Anche il consigliere Guido Melley ha qualcosa da dire: "La vertenza dei 158 Oss di Coopservice è finita male come purtroppo era facilmente prevedibile. Regione, Asl e lo stesso Comune hanno deliberatamente scartato la possibilità di procedere mediante la costituzione di una apposita società in house alla stabilizzazione lavorativa di tutti questi lavoratori impegnati da anni nei nostri reparti ospedalieri. Regione, Asl e Comune hanno portato avanti una classica procedura concorsuale dalla quale ad oggi più di 100 Oss di Coopservice sono stati esclusi e per questo a breve rimarranno senza lavoro: una drammatica emergenza occupazionale e sociale che come gruppo LeAli a Spezia abbiamo provato a scongiurare con determinazione ed impegno, sbattendo però contro il muro di gomma e la colpevole miopia di questa maggioranza di centrodestra che governa a Genova come alla Spezia. Non possiamo accettare però supinamente questa bomba sociale e dobbiamo insistere perché vengano messi in campo dei percorsi di salvaguardia occupazionale per tutti questi onesti e meritevoli lavoratori e per questo abbiamo richiesto di convocare entro i primi di settembre un'apposita commissione alla presenza dei sindacati, dei vertici Asl e soprattutto del sindaco e degli assessori delegati: perché è giusto che chi di dovere si prenda l’impegno di individuare delle soluzioni idonee affinché nessuno rimanga a casa senza lavoro".