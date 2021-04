La presidentessa Maggiani accoglie Medusei in visita a CNA

La Spezia - Prosegue il calendario di incontri del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei come occasione di ascolto delle criticità imprenditoriali del territorio spezzino. Hanno partecipato alla visita la presidente Cna La Spezia Federica Maggiani, il presidente di Confart e Cna Ecipa La Spezia Gianluca Gattini, il presidente di Cna Fita Liguria Stefano Crovara, il Presidente di Cna Produzioni La Spezia Gianluca Lombardi, il direttore Cna La Spezia e Liguria Angelo Matellini e la coordinatrice provinciale Giuliana Vatteroni.



Sono state tante le tematiche affrontate durante il confronto, tra cui il tema del progetto delle Casermette e, più in generale, della necessità di dare spazi per lo sviluppo del settore nautico, le problematiche dell’autotrasporto anche legate alla drammatica condizione delle infrastrutture liguri. È stato inoltre richiesto al Presidente del Consiglio regionale un impegno per il sostegno dei confidi dedicati alle imprese in un’ottica di ripartenza post Covid.